Schmerzende Narbe: So sensibel reagiert Inaontour auf Wetter

Die Social-Media-Persönlichkeit Ina Borck (29), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Inaontour, hat ihren Followern kürzlich einen ehrlichen Einblick in ihre gesundheitlichen Herausforderungen gewährt. In ihrer Instagram-Story berichtete sie von schlaflosen Nächten, die durch Schmerzen ihrer Narbe am Kopf verursacht werden. "Bei starkem Unwetter oder Wetterwechsel schmerzt leider meine Narbe am Kopf fürchterlich. Ich bin davon aufgewacht und kann mit den Schmerzen einfach nicht wieder einschlafen. Bitte drückt mir die Daumen, dass es noch besser wird", teilte sie mit.

Ina trägt diese Narbe als sichtbare Folge eines schweren Schlaganfalls, den sie im Jahr 2022 erlitt. Damals war die YouTuberin in einer Beziehung mit ihrer Ex Vanessa (28), die während des Vorfalls mit ihrer gemeinsamen Tochter schwanger war. Heute nutzt Ina ihre Stimme in den sozialen Medien für das Thema Rehabilitation und den Umgang mit körperlichen Einschränkungen. Ihren Fans gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag sowie schöne und auch schwere Momente.

Seit ihrem gesundheitlichen Schicksalsschlag ist Inas Leben stark verändert. Sie hat eine Lähmung, die sich auf ihre linke Körperseite auswirkt. "Ich musste quasi über Nacht lernen, wie es ist, auf mich allein gestellt zu sein", reflektierte die 29-Jährige über die Zeit kurz nach dem Schlaganfall. Mithilfe von Durchhaltevermögen und viel Geduld habe sie mittlerweile aber eine neue Verbundenheit zu ihrem Körper gefunden.

Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

Ina von Coupleontour

