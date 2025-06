Grundriss ausgedruckt: Ist Inaontours Traumhaus in Sicht?

Ina Borck alias Inaontour (29) sorgt mit ihrer neuesten Instagram-Story für Aufsehen. Die Influencerin und ihr Partner Fabi sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause und scheinen möglicherweise ihr Traumhaus gefunden zu haben. Obwohl noch längst nichts entschieden ist, hat Ina ihre Euphorie nicht bremsen können. "Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen", gesteht die Blondine und verrät, dass sie sich bereits den Grundriss des Hauses ausgedruckt hat. Dass dies "viel zu früh" sei, ist Ina bewusst, doch die Aufregung habe einfach überwogen.

Ina und Fabi denken schon seit geraumer Zeit über einen Umzug nach, da sich das Paar in seinem aktuellen Zuhause nicht wirklich angekommen fühlt. In ihrer Social-Media-Story teilt die Influencerin, wie gespannt sie auf eine Rückmeldung bezüglich der Immobilie wartet. Auch ihre Community ist in höchste Spannung versetzt – zahlreiche Fans fiebern mit und drücken Ina und ihrem Partner die Daumen, dass sich der Wunsch nach einem neuen Zuhause bald erfüllt.

Im Januar machte Ina ihre Beziehung zu Fabi öffentlich. "Er [...] hilft mir, an mich selbst und meine Fähigkeiten zu glauben", schwärmte die 29-Jährige im Netz. Zuvor ging die Bloggerin mit Nessi (28) durchs Leben. Das ehemalige Coupleontour-Duo war acht Jahre lang ein Paar und schloss sogar den Bund der Ehe. 2022 krönten die beiden Frauen ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer Tochter Olivia – kurz zuvor erlitt Ina einen Schlaganfall. Ende September 2024 verkündeten die Bloggerinnen dann überraschend ihre Trennung.

Instagram / inaontour Ina mit ihren Rosen von Fabi

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

