Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina vermisst ihr altes Leben

Coupleontour-Ina kämpft sich zurück ins Leben! Die Influencerin musste im Sommer einen heftigen Schicksalsschlag verkraften: Kurz bevor ihre Frau Nessi das gemeinsame Kind zur Welt brachte, erlitt die Blondine nämlich einen Schlaganfall. Den Kontakt zu ihren Fans hielt Ina aus der Klinik so gut es geht – gerade meldete sie sich erstmals mit einer Videobotschaft. Jetzt verriet sie, wie sehr sie ihr altes Leben vermisst.

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan nämlich genau das wissen – und Ina antwortete ganz offen: "Es ist nicht in Worte zu fassen, der Schmerz ist riesig! Diese Leichtigkeit und Vorfreude auf das gemeinsame Leben, alles einfach zerstört." Sie sei jeden Tag dankbar für das gewesen, was sie habe, fügte sie hinzu: "Gerade das macht es für mich so brutal. Ich wusste durchaus, dass die Gesundheit das höchste Gut ist."

Dieser Gedanke mache es ihr schwer, den Schlaganfall einzuordnen: "Es fühlt sich manchmal wie eine Lektion an, aus der ich lernen soll. Es war mir aber bereits klar." Sie hoffe, dass ihre Follower diese Überlegung nachvollziehen können, schrieb Ina abschließend.

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, März 2020

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de