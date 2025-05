So geht Coupleontour-Ina mit Veränderungen ihres Körpers um

Ina Borck, besser bekannt als Ina von "Coupleontour" (29), spricht offen über den Umgang mit ihrem sich verändernden Körper. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2022, der zur Lähmung ihrer linken Körperhälfte führte, hat sich ihr Leben sehr verändert. In einer Fragerunde auf Instagram teilte die Social-Media-Bekanntheit ihre Gedanken dazu: "Mein Körper hat Unglaubliches geleistet und mich während der schwersten Zeit meines Lebens nicht im Stich gelassen." Trotz der Einschränkungen bleibe sie diszipliniert und arbeite kontinuierlich an ihrer Fitness und Genesung.

Der Fokus der Influencerin liege aktuell vor allem auf ihrer mentalen Gesundheit, wie sie weiter erklärte. Nach wie vor nimmt sie an motorischen Therapien teil, geht regelmäßig zum Sport und setzt alles daran, um Fortschritte in ihrer körperlichen Recovery zu machen. Ein Reha-Programm soll den erhofften Aufschwung bringen. "Ich bin keine Person, die einfach so dünn ist – es bedeutet für mich harte Arbeit und Disziplin", fügte sie hinzu. Gleichzeitig betonte Ina, dass es wichtiger sei, auf das große Ganze zu achten, anstatt sich nur auf ästhetische Aspekte zu beschränken.

Schon in der Vergangenheit hat Ina deutlich gemacht, wie schwer die Veränderungen ihres Körpers und die negativen Reaktionen darauf für sie sind. In den sozialen Medien teilte sie regelmäßig ehrliche Einblicke, um sich gegen Bodyshaming-Beiträge und Vorurteile zu positionieren. Trotz der Herausforderungen bleibt die junge Frau ein Vorbild für viele, indem sie offen über ihre Erfahrungen spricht und zeigt, dass Akzeptanz und der Weg zur Besserung Zeit und Ausdauer erfordern. Ihre Geschichte inspiriert zahlreiche Fans, die sie auf ihrem Weg unterstützen.

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina, Oktober 2024

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

