Neue Beweise: Schoss Tory Lanez auf Megan Thee Stallion?

Das könnte übel für Tory Lanez ausgehen. Im Juli 2020 hatte Meghan Thee Stallion behauptet, von dem Rapper angeschossen worden zu sein. In derselben Nacht wurde er wegen Waffenbesitzes festgenommen, später kamen noch zwei weitere Anklagen hinzu: Er muss sich zusätzlich wegen des Gebrauchs sowie der fahrlässigen Entladung der Waffe vor Gericht verantworten. Nun legte die Staatsanwaltschaft belastende Beweise gegen den "Say It"-Interpreten vor: In Textnachrichten gab Tory zu, ziemlich betrunken gewesen zu sein.

Wie TMZ berichtete, wurden der Staatsanwaltschaft Chats von dem Rapper vorgelegt, die ihn nicht in einem guten Licht dastehen lassen: Er sei in der Nacht des Vorfalls ziemlich betrunken gewesen und habe sich deshalb auch ausgiebig entschuldigt. Sein Anwalt versuchte deshalb nun, diese Tatsache für seinen Mandanten sprechen zu lassen – er habe "nur" unter Alkohol so extrem auf Megans Sticheleien gegen seine Fähigkeiten als Rapper reagiert.

Falls Tory in dieser Sache für schuldig erklärt wird, kann ihm eine lange Haftstrafe drohen: Für zwei der Anklagen könnte der Rapper zu 22 Jahren Haft verurteilt werden. Zusätzlich könnten wegen der Klage der fahrlässigen Entladung der Waffe noch weitere sechs Jahre dazukommen – somit könnte er für insgesamt 28 Jahre ins Gefängnis wandern.

Anzeige

Getty Images Tory Lanez im April 2022

Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

Anzeige

Getty Images Tory Lanez, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de