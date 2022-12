Vor Prozessbeginn: Tory Lanez wird zum dritten Mal angeklagt

Erneute Klage gegen Tory Lanez! Vor rund zwei Jahren verklagte Megan Thee Stallion den Rapper, weil er ihr in den Fuß geschossen haben soll. Am Montag wurde der "The Take"-Interpret aus dem Hausarrest entlassen, unter dem er seit Oktober steht, damit er sich auf den bevorstehenden Prozess vorbereiten kann. Doch noch vor Beginn der Gerichtsverhandlung wurde Tory nun zum dritten Mal angeklagt!

Wie Rolling Stone berichtet, sieht sich der Musiker nun mit einer Anklage wegen fahrlässiger Entladung einer Schusswaffe konfrontiert. Zuvor wurde er bereits wegen Angriffs mit einer halbautomatischen Schusswaffe und Tragen einer unregistrierten Schusswaffe in einem Fahrzeug angeklagt – er plädierte auf nicht schuldig. Die dritte Anklage sieht eine Haftstrafe von maximal sechs Jahren vor. Zusätzlich könnte der kanadische Star auch des Landes verwiesen werden. Sollte er aufgrund der ersten zwei Anklagepunkte auch verurteilt werden, drohen ihm bis zu 12 Jahre Gefängnis.

Bereits 2020 plädierte Tory auf nicht schuldig in Bezug auf die ersten beiden Anklagepunkte und bestritt Megans Behauptung, dass er geschossen habe, während sie zusammen in einem Fahrzeug saßen. Auf Twitter schrieb er damals: "Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich habe den Glauben an Gott, um zu zeigen, dass eine Anklage keine Verurteilung ist". "Wenn ihr mich unterstützt, weiß ich das wirklich zu schätzen", appellierte er an seine Fans.

Getty Images Tory Lanez, 2018

Getty Images Megan Thee Stallion im Juni 2022

Getty Images Tory Lanez, Rapper

