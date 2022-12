War Streit um Ben Simmons Grund für Megans Schussverletzung?

Neue Behauptungen im Fall Tory Lanez! Im Juli 2020 hatte Megan Thee Stallion ihren Rap-Kollegen beschuldigt, sie nach einer Partynacht am Fuß angeschossen zu haben. Aktuell muss er sich unter anderem wegen Waffenbesitzes verantworten. Auch Textnachrichten, in denen er sich für sein betrunkenes Verhalten entschuldigt hatte, kamen bereits ans Licht. Jedoch scheint der Anwalt des Musikers nun einen neuen Verdacht zu schöpfen: Megans Freundin soll nach einem Streit die Waffe gezogen haben – Grund soll ein bekannter Basketballspieler gewesen sein!

Wie TMZ darlegt, sollen Torys Anwälte vor Gericht die Möglichkeit ins Spiel gebracht haben, dass jemand anderes hinter den Schüssen steckt. Laut der Quelle soll die Freundin der "Savage"-Interpretin, Kelsey Nicole, Megan wegen ihrer angeblichen Beziehung zu Ben Simmons angeschossen haben. Die Verteidigung soll behauptet haben, dass die Rapperin in der Vergangenheit mit Männern angebandelt habe, mit denen Kelsey zusammen war. Auch mit dem NBA-Profi soll die Künstlerin das offenbar getan haben, was zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Frauen geführt haben soll.

Der Spieler der Brooklyn Nets reagierte in den sozialen Medien anscheinend bereits auf die Anschuldigungen. Obwohl er die Behauptungen nicht direkt widerlegte, hatte Ben ein Video von Rick Ross (46) in seiner Instagram-Story gepostet, in dem er mehrmals das Wort "Anschuldigungen" geschrien hatte.

Getty Images Megan Thee Stallion im Mai 2022

Instagram / theestallion Rapperin Megan Thee Stallion im Februar 2021

Getty Images Ben Simmons, Basketball-Profi

