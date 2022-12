Rapper Blueface prügelt sich mit Vater seiner Freundin im TV

Blueface (25) sorgt mal wieder für Aufsehen. Die Beziehung des Rappers mit der Musikerin Chriseanrock sorgte in der Vergangenheit des Öfteren für Aufsehen: So wurde ihre Partnerschaft von öffentlichen Streitereien, gewalttätigen Auseinandersetzungen und Fremdgeh-Vorwürfen überschattet. Deshalb haben die beiden sogar eine eigene Show namens "Crazy in Love" bekommen, die aber natürlich nicht ganz ohne ist: Chriseans Vater und Blueface prügelten sich in der Sendung!

In der aktuellen Folge ihrer Show sieht man die erste Begegnung zwischen dem Vater der Musikerin und Johnathan Michael Porter – wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Dabei mahnt der Papa seinen Schwiegersohn davor, seine Tochter nie wieder körperlich anzugehen. Darauf antwortete der "Thotiana"-Interpret lachend, ob er Chrisean denn nicht beigebracht habe, keine Männer zu schlagen. Das brachte das Fass zum Überlaufen: Der Vater schlug ihm ins Gesicht, woraufhin eine Prügelei zwischen den beiden entstand.

Erst Mitte November hatte Blueface für schockierende Nachrichten gesorgt: Er wurde von der Polizei verhaftet, während er und seine Partnerin zusammen auf einer Bank gesessen hatten. Der Grund: Ihm wird das illegale Abfeuern einer Waffe sowie ein Mord vorgeworfen. Wie es genau in diesem Fall weitergehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / chriseanrockbabyy Chriseanrock und ihr Freund Blueface

Anzeige

Getty Images Blueface bei den BET Awards 2019

Anzeige

Getty Images Blueface und Chriseanrock im Juni 2022

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass die Situation zwischen Chriseans Vater und Blueface eskaliert ist? Ich kann es nach der Aussage schon nachvollziehen. Ich finde das total daneben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de