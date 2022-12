So schlimm haben sich die Kaulitz-Twins früher geprügelt!

Auch Bill (33) und Tom Kaulitz (33) waren nicht immer einer Meinung! Mit ihrer Band Tokio Hotel gelang den beiden Brüdern 2005 der große Durchbruch. Mit Hits wie "Durch den Monsun" oder auch "Rette Mich" wurde die Magdeburger Band über Nacht berühmt. Bis heute machen die Zwillinge und ihre Bandkollegen zusammen Musik. Auch privat hängen sie viel miteinander ab – das führte in der Vergangenheit zu regelrechten Zankereien. Tom und Bills Streitigkeiten arteten eine Zeit lang ganz schön aus!

Im Interview mit The Red Bulletin blickten die Twins nun ein wenig zurück. Herrschte zwischen Bill und Tom früher etwa eine Rivalität? "Nein, es war nie so, dass wir uns wirklich ernsthaft gestritten haben", stellte Heidi Klums (49) Ehemann klar. Meinungsverschiedenheiten hätten zwischen ihnen aber regelmäßig zu Prügeleien geführt. "Wenn wir uns geprügelt haben, dann war das wirklich so, als ginge es um Leben und Tod. [...] Meine Mutter dachte, sie müsse gleich die Polizei rufen", erinnerte sich Bill.

Nachtragend waren Tom und Bill dabei jedoch nicht – schon nach kürzester Zeit begruben sie das Kriegsbeil wieder. "Wir konnten nie lange sauer aufeinander sein. Die längste Zeit, in der wir nicht miteinander geredet haben, waren vielleicht zwölf Stunden", verriet der Tokio-Hotel-Frontmann abschließend.

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im Oktober 2019

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Juni 2022

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

