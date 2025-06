Bill Kaulitz packt aus: Marc betrog ihn mit mehreren Damen

Die Beziehung zwischen Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (38) gehört inzwischen der Vergangenheit an. Wie der Sänger in der ersten Folge der neuen Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" enthüllt, habe er die Beziehung beendet, nachdem ihm zahlreiche Frauen von Marcs Seitensprüngen berichtet hatten. "Für mich war der größte Schock, als mich Nachrichten von Frauen erreicht haben, dass sie mit Marc geschlafen haben, eine Affäre oder auch eine Beziehung hatten – parallel zu mir", schildert der Tokio Hotel-Frontmann.

Besonders schmerzhaft für Bill: Eine dieser Frauen soll ihm berichtet haben, rote Herzluftballons von Marc erhalten zu haben, die Bill selbst seinem Ex kurz zuvor geschenkt hatte. Doch damit nicht genug: Auch Benedetto Paterno, bekannt aus der Datingshow Prince Charming, behauptete auf Instagram, dass Marc angeblich zweigleisig gefahren sei – und zwar mit ihm. Laut Benedetto sollen die beiden bereits angebändelt haben, bevor die Beziehung zwischen dem Musiker und dem einstigen Soap-Darsteller öffentlich wurde.

Marc Eggers sieht sich derweil einer Welle von Kritik und Hass in den sozialen Medien ausgesetzt. Die Vorwürfe und Enthüllungen haben ihn in ein äußerst negatives Licht gerückt. In einem Versuch, den zunehmenden Attacken entgegenzuwirken, hat er bei seinen jüngsten Beiträgen auf Instagram die Kommentarfunktion deaktiviert. Marc hat sich bisher noch nicht persönlich zu den Aussagen seines Ex-Partners geäußert. Im Gegensatz dazu scheint es Bill mittlerweile ein wenig besser mit den Seitensprüngen zu gehen. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verriet der Bruder von Tom Kaulitz, dass er nach der Premiere der Netflix-Show noch richtig abging. "Es war wirklich eine wilde Nacht. Ich hab’s mir ja vorgenommen und gesagt: Ich will nicht vor neun Uhr morgens nach Hause", berichtete Bill. Schlussendlich lag er wohl um acht Uhr morgens im Bett – und zwar nicht alleine.

Instagram / billkaulitz, AEDT / ActionPress Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers

Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno im Januar 2024