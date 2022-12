Reisen ist gut für Britney Spears' psychische Gesundheit

Britney Spears (41) genießt ihr Leben auf Reisen! In der Vergangenheit sorgte die Sängerin für eine Menge Spekulationen. Im Netz teilte sie immer wieder kryptische Posts, posierte nackt oder schoss gegen ihre Familienmitglieder. Als ihr Account sogar immer wieder deaktiviert wurde, vermuteten Fans, dass die Musikerin ihr Profil gar nicht selbst verwaltet. Ihr Mann Sam Asghari (28) behauptete jedoch, die Auszeit schone die mentale Gesundheit der "Toxic"-Interpretin. Jetzt meldete sich Brit wieder selbst zu Wort und schwärmte von ihren Reisen und wie gut sie ihrer Psyche tun!

In einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag zeigte sich die 41-Jährige zum wiederholten Male oben ohne und schrieb: "Reisen und die exotischen Orte dieser Welt zu sehen, ist definitiv ein Weg, um Frieden für die geistige Gesundheit in jeder Hinsicht zu finden – für Körper, Geist und Seele!" Unterwegs zu sein und fremde Länder zu erkunden, helfe ihr dabei, sich daran zu erinnern, wie es war, "sich akzeptiert zu fühlen". Das Reisen sei die Wurzel ihrer Heilung.

In ihrer Heimat fühlt sich Britney hingegen ganz und gar nicht wohl. "Leider habe ich ein Zuhause in Los Angeles, aber ich habe mich nie von meiner Familie akzeptiert gefühlt. Ich werde dort wirklich nie wieder dieselbe sein und ich habe mich damit abgefunden", merkte die Popikone an. Öffentlich hatte sie immer wieder gegen ihre Schwester Jamie Lynn (31), ihren Vater Jamie (70) und ihre Mutter Lynne ausgeteilt.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

