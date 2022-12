Sorgen um Britney Spears: Sam Asghari erklärt ihre Auszeit

Sam Asghari (28) gibt Entwarnung. Seine Frau Britney Spears (41) ist in den vergangenen Monaten ziemlich aktiv im Netz gewesen: Vor allem nachdem ihre Vormundschaft beendet worden war, tanzte sie fröhlich im Netz und posierte auch mal nackt. Jetzt löschte die Sängerin jedoch ihr Instagram-Profil und viele Fans machten sich Sorgen um sie. Doch ihr Ehemann Sam will die Sorgen jetzt zerstreuen.

"Social Media kann traumatisierend sein. Manchmal ist es gut, sich eine Pause zu gönnen", fing das Model in seiner Instagram-Story an. Er betonte dabei, dass er Britneys Privatsphäre wahren möchte und die Fans deshalb nicht spekulieren sollten. "Sie hat ihre eigene Stimme und ist eine freie Frau. Ich respektiere ihre Privatsphäre und ich beschütze sie jederzeit. Danke an alle Fans, die sich um sie sorgen", erklärte er.

Offenbar haben den Fitness-Fan auch Fragen dazu erreicht, warum die Musikerin so selten an seiner Seite zu sehen sei. "Für meinen Job besuche ich viele Events. Ich würde mich freuen, wenn sie mitkäme. Ihr machen solche Sachen aber keinen Spaß, sie sind hektisch und voller Stress. Besonders, weil sie das macht, seitdem sie acht Jahre alt ist", rechtfertigte Sam sich.

