Mit 60: Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea ist Papa geworden

Flea ist jetzt Dreifachpapa! Der Red Hot Chili Peppers-Bassist und seine Partnerin Melody Ehsani hatten im Juli verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind zusammen bekommen. Melody scheint die Schwangerschaft genossen zu haben. Immer wieder präsentierte sie in den sozialen Netzwerken stolz ihre Babykugel. Jetzt hat das Warten für die beiden endlich ein Ende, denn: Das Baby von Flea und Melody ist da!

Das hat das Paar gegenüber E! News bestätigt. Im Interview mit People verriet Flea nun voller Stolz: "Ich liebe es, Vater zu sein und kann es gar nicht glauben, dass ich noch ein Baby bekommen habe." Der 60-Jährige freue sich auf die Nächte, in denen er sein Baby an seine Brust legen und seinen Atem riechen sowie seine kleinen Füße spüren kann. Name und Geschlecht des Kindes hat das Paar nicht verraten.

Flea ist nicht zum ersten Mal Papa geworden. Mit der Geburt seines jüngsten Nachwuchses hat der gebürtige Australier nun insgesamt drei Kinder. Er hat bereits mit seiner Ex-Frau Loesha Zeviar die 34-jährige Tochter Clara. Mit Frankie Rayder (47) bekam er die 17-jährige Sunny Bebop.

Flea und Melody Ehsani im Oktober 2019

Melody Ehsani, Designerin

Flea im Oktober 2018

