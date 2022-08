Red Hot Chili Peppers: Bassist Flea (59) wird noch mal Papa

Süße Neuigkeiten von Flea! Der Red Hot Chili Peppers-Bassist ist bereits zweifacher Papa: Aus seiner Ehe mit Lesha Zeviar stammt die 33-jährige Clara und aus seiner Beziehung mit dem Model Frankie Rayder (47) stammt die 16-jährige Sunny Bebop. Doch damit ist die Zukunftsplanung für den Musiker offenbar noch nicht abgeschlossen gewesen: 2019 heiratete er seine Freundin Melody Ehsani – nun erwarten die beiden gemeinsam ein Kind!

Auf Instagram veröffentlichte die Designerin mehrere Fotos, auf denen sie ihre pralle Babykugel in die Kamera streckt – die Schwangerschaft scheint also schon recht fortgeschritten zu sein! "Ich habe ein paar Pfund zugenommen", scherzte die Beauty in der Bildunterschrift. Weitere Details zur Schwangerschaft gab sie jedoch nicht preis. Auch Flea hat sich dazu bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Für Flea läuft es momentan aber nicht nur privat, sondern auch beruflich ziemlich rund. Im März haben die Red Hot Chili Peppers ein neues Album veröffentlicht. Einen Tag zuvor wurden sie für ihre musikalischen Leistungen mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame geehrt.

Instagram / melodyehsani Melody Ehsani im Juli 2022

Instagram / melodyehsani Melody Ehsani, Designerin

Getty Images Die Red Hot Chili Peppers bei der Enthüllung ihres Walk-of-Fame-Sterns im März 2022

