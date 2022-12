Mit 75 Jahren: Savoy-Brown-Star Kim Simmonds ist gestorben!

Die Musikwelt ist in großer Trauer. Bereits im Alter von 13 Jahren entdeckte Kim Simmonds sein musikalisches Talent beim Gitarre spielen. Im Jahr 1966 gründete der Musiker dann die Savoy Brown Blues Band – besser bekannt unter dem Bandnamen Savoy Brown. Aber auch als Solo-Künstler machte sich der Gitarrist und Sänger einen Namen. Doch nun machten traurige Nachrichten die Runde: Kim ist verstorben.

Das teilte das Plattenlabel Quatro Valley Records seinen Fans auf Facebook mit: "Mit schwerem Herzen müssen wir die traurige Nachricht überbringen, dass der legendäre Blues-Gitarrist und Mitglied unserer Quarto Valley Family, Kim Simmonds von Savoy Brown, verstorben ist." Zudem drückten sie ihr Beileid gegenüber der Familie, den Bandkollegen und auch den Fans des Musikers aus.

Bis zuletzt kämpfte Kim gegen seinen Darmkrebs an. Die Diagnose hatte er bereits vor über einem Jahr erhalten, aber erst im August öffentlich gemacht. So teilte er seinen Fans damals mit, dass er an einer sehr seltenen Form des Krebses erkrankt sei und sich bereits im vierten Stadium befinde.

Kim Simmonds, Gitarrist

Kim Simmonds, 2017

Kim Simmonds im Oktober 2017

