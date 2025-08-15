Hugh Jackman kämpft mit Stimmproblemen wegen "Wolverine"

Hugh Jackman (56) hat sich während seiner Karriere als Wolverine buchstäblich die Seele aus dem Leib geschrien – mit bleibenden Folgen. Der Schauspieler, der über 17 Jahre hinweg in insgesamt neun "X-Men"-Filmen den Mutanten mit den ausfahrbaren Krallen verkörperte, offenbarte kürzlich die Nebenwirkungen dieser ikonischen Rolle. Im BBC-Podcast "Front Row" erklärte der Hollywood-Star, dass das viele Knurren und Schreien als Wolverine seine Stimme dauerhaft geschädigt habe. Vor allem seine Falsettstimme sei nicht mehr so kräftig wie früher, bemerkte der Australier. Für seinen neuesten Auftritt als Wolverine im kommenden Deadpool 3 steht er 2024 allerdings noch einmal vor der Kamera.

Die Rolle des Wolverine forderte Hugh Jackman auf allen Ebenen – körperlich wie auch stimmlich. Besonders durch seine Engagements am Broadway ist ihm die Bedeutung seiner Stimme noch bewusster geworden. In der Musical-Produktion "The Music Man", in der er als Sänger und Tänzer brillierte, brachten die stimmlichen Schäden neue Herausforderungen mit sich. Hugh erinnert sich, dass er während seiner Ausbildung eine spezielle Technik erlernte, um seine Stimme beim Schreien zu schonen. Doch als Wolverine habe er diese Vorsichtsmaßnahmen oft ignoriert, gestand er. Mit einem Gesangslehrer arbeitet der Schauspieler nun intensiv daran, seine Stimme zu schützen und wieder zu stärken.

Abseits der physischen und stimmlichen Strapazen ist Hugh Jackman für seine Hingabe an jede Rolle bekannt. Ob als durchtrainierter Actionstar oder singender Broadway-Darsteller – er gibt stets alles. Privat wird der zweifache Vater jedoch eher für seine bodenständige und charmante Art geschätzt. Trotz seiner beeindruckenden Karriere bleibt seine Familie für ihn das Wichtigste. Nach seiner kürzlichen Trennung nimmt er sich nun bewusst Zeit für sich selbst und seine Kinder.

Anzeige Anzeige

Everett Collection / ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman auf dem Global Citizen Festival 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, "The Music Man"-Performance bei den Tony Awards 2022