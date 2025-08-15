Robbie Williams kämpft gegen Wespe bei Deutschland-Konzert

Robbie Williams (51), der momentan mit seiner Britpop-Tour quer durch Europa unterwegs ist, wurde bei einem seiner Konzerte in Deutschland von einem unerwarteten Eindringling überrascht – das berichtet nun Mirror. Während des Auftritts bemerkte Thom Rylance, Sänger der Vorband The Lottery Winners, eine Wespe auf der Bühne und machte Robbie darauf aufmerksam. "Da ist eine Wespe direkt bei dir", rief er, woraufhin Robbie sich kurzerhand dazu entschied, in humorvoller Manier gegen das Insekt vorzugehen. Unter lautem Gelächter des Publikums versuchte der Sänger zunächst, die Wespe mit seiner Kleidung zu vertreiben, und rief ihr dabei ironisch ein "Verp... dich" zu.

Die unerwartete Einlage wurde zu einem wahren Spektakel, das sowohl Robbie als auch Thom offenbar selbst amüsierte. Thom nutzte seine Gitarre als improvisierte Waffe, um das Insekt fernzuhalten, während Robbie scherzte, das Publikum solle das Konzert selbst beenden, falls ihm die Wespe zu nahe kommen sollte. Die beiden Musiker lieferten dabei mehr Comedy als Performance, bevor sie schließlich den Song "Relight My Fire" zum Besten gaben – allerdings nicht, ohne zwischendurch immer wieder vor der ungebetenen Begleitung zu flüchten. Die humorvolle Inszenierung wurde später in einem Video festgehalten, das auf TikTok viral ging und zahlreiche lachende Kommentare der Fans nach sich zog.

Auf der Bühne scheint Robbie nicht nur mit Wespen, sondern auch mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt zu sein. Kürzlich sprach der Sänger während eines Konzerts in Deutschland offen über Schicksalsschläge in seiner Familie, die ihn tief bewegten. Seine Mutter kämpft mit Demenz, sein Vater mit Parkinson, und auch andere Familienmitglieder sind von schweren Erkrankungen betroffen. Trotz dieser Belastungen zeigt sich der Musiker nach wie vor energiegeladen und humorvoll, nicht zuletzt bei solch skurrilen Momenten wie dem Kampf gegen eine Wespe, die seinen Auftritt unvergesslich machte.

Imago Robbie Williams im Juli 2025

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, November 2024