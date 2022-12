Fieser Streich: Vanessa Mai steht auf einmal ohne Hose da

Vanessa Mai (30) sorgt unfreiwillig für einen Slip-Blitzer! Im Netz stellt die Schlagersängerin ihren Körper gerne zur Schau und heizte ihren Fans auch immer wieder mit heißen Bikinifotos aus dem Urlaub ein. Dennoch zeigt sich die Musikerin auch transparent und räumte offen ein, dass sie nicht alles an ihrem Körper gerne mag. Ihre Füße, ihre Tattoos und ihre linke Gesichtshälfte findet sie nicht allzu schön. Jetzt zog Vanessa untenrum blank – jedoch nicht freiwillig!

Via Instagram teilte die 30-Jährige einen Clip, in dem ihr Stylist Konstantinos ihr einen Streich spielt. Während sie in ihrem Bühnenoutfit dasteht, schleicht er sich an sie heran und zieht Vanessa prompt die Hose herunter. Mit sichtbarem Slip dreht sich die "Happy End"-Interpretin zur Kamera und guckt genervt, während sie seufzt: "Ich hasse ihn." In der Kommentarspalte sind sich die Fans nicht ganz einig, ob der Prank witzig oder beschämend ist. "Sorry, aber das ist peinlich", schrieb ein User. Ein anderer wiederum feierte: "Ich find's lustig!"

Da Vanessa den Clip selbst gepostet hat, findet sie die Aktion wohl nicht so dramatisch. Auf Konstantinos' Account wird außerdem deutlich, wie nahe sich die beiden stehen und dass Streiche bei den beiden wohl einfach dazugehören. In einem anderen Video drückt Vanessa beispielsweise auf sein Kakao-Päckchen, wodurch Konstantinos von oben bis unten vollgekleckert wird.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Juli 2022

Instagram / vanessa.mai/ Vanessa Mai, Schlagerstar

Instagram / konstantinosthestylist Konstantinos und Vanessa Mai im Mai 2022

