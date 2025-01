Diese Traumziele möchte Sängerin Vanessa Mai 2025 bereisen

Vanessa Mai (32) hat das Reisefieber gepackt! Die Sängerin zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil gern an absoluten Traumzielen, wie zuletzt auf der Skipiste in Kitzbühel oder auf einer idyllischen Malediven-Insel. Auch 2025 möchte sie neue Fleckchen der Welt erkunden – feste Pläne hat sie aber noch nicht. "Mal schauen, aber so grundsätzlich finde ich Lappland, Australien und Kanada spannend", erzählt Vanessa im Interview mit Promiflash. Ein Ziel hat es ihr ganz besonders angetan. "London wäre ein neuer Wunschort, an den ich gerne mal hinmöchte", überlegt sie und fügt hinzu: "Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Jahr tatsächlich [dahin]."

Auch ihr ultimatives Lieblingsreiseziel plaudert die 32-Jährige im Interview mit Promiflash aus. "In die Stadt New York hab ich mich einfach verliebt. Mein Mann und ich waren jetzt schon dreimal dort und ich kann nicht genug bekommen", schwärmt Vanessa. Ihre Liebe für den "Big Apple" besingt sie auch in ihrem neuen Song "Von London nach New York", der ab dem heutigen Freitag zum Streamen bereitsteht. Das Reiseziel wird für Vanessa aber schnell nebensächlich, solange sie an der Seite ihrer Liebsten unterwegs ist. Sie betont: "Mit den richtigen Leuten ist es überall toll."

Natürlich muss eine viel beschäftigte Frau wie Vanessa auch die nötige Zeit finden, um die Welt zu bereisen. Der Schlagerstar startet seit einigen Jahren so richtig in der Musikbranche durch und feierte zuletzt mit Songs wie "Himbeerrot" große Erfolge. Ihr Karrieregeheimnis ist und bleibt der Spaß am Job. "Für mich fühlt sich meine Arbeit wie Freizeit an. Ich genieße es, jeden Tag das machen zu dürfen, was ich möchte. Ich habe meinen wichtigsten Menschen immer an meiner Seite und wir erleben so viel zusammen", freut sich Vanessa.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai im Urlaub auf den Malediven im Oktober 2024

Sandra Ludewig Vanessa Mai, Sängerin

