"Kein Wochenendvater": So ist Florian David Fitz als Papa

Florian David Fitz (48) zeigt sich in letzter Zeit besonders offen. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit sein Privatleben immer unter Verschluss gehalten, bis er im vergangenen April einen kleinen Einblick gewährte: Der gebürtige Münchner ist Vater von Zwillingen geworden, die ihn seitdem ziemlich auf Trab halten. In seiner Rolle als Papa ist der "100 Dinge"-Darsteller aber anders als man erwartet: Florian ist im echten Leben ein ganz anderer Vater als in seinen Filmen.

In seinem letzten Streifen "Oskars Kleid", der im Oktober 2021 erschienen ist, spielt er die Rolle eines völlig überforderten Familienvaters. "Ich bin völlig anders als der Filmvater. Ich bin nicht geschieden, habe kein Alkoholproblem und bin kein Wochenendvater", stellte er in einem Bunte-Interview klar. Er wolle alles von seinen Kids mitbekommen und seine Erfahrungen als Papa machen: "Die Freizeit wird dünn, du machst nicht mehr viel anderes. Und das ist ja auch okay. Ich habe durch meine Eltern eine große Sicherheit erfahren, klare Regeln, aber auf der anderen Seite eine große Freiheit."

Für seine Zwillinge nimmt Florian auch den Abstand zur Filmbranche in Kauf. "Es gibt eine Zeit davor in meinem Leben und es wird eine Zeit danach geben", erklärte der 48-Jährige seine Prioritäten und merkte an: "Dann mache ich eben Regie, wenn wieder eine andere Phase ist."

Getty Images Florian David Fitz bei der "Eingeschlossene Gesellschaft"-Filmpremiere

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

