So kommt der neue "Last One Laughing"-Cast bei den Fans an

Die sechste Staffel der Erfolgsshow LOL: Last One Laughing geht bald los. Um den Fans richtig einzuheizen, hat der Streaming-Dienst Amazon Prime Video den neuen Cast bekannt gegeben: Neben Showmaster Bully Herbig (56) ist diesmal ein breites Spektrum an Promis dabei. Zu Schauspieler Florian David Fitz (50) gesellen sich zum Beispiel Sänger Giovanni Zarrella (46) und Komiker Ralf Schmitz (50). Die Fans zeigen sich allerdings sehr gespalten über die neuen Wettstreiter. "Finde es schade, dass die Quote an Nicht-Comedians zunehmend steigt. Warum keine jungen Comedians, die noch nicht dabei waren?", schreibt ein User unter den Ankündigungsbeitrag auf Instagram, während ein anderer dagegen hält: "Sind ja wirklich wieder tolle Leute mit von der Partie! Staffel 6 kann gern kommen."

Tatsächlich sind diesmal recht wenige Komiker dabei: Außer Ralf mischen nur Hazel Brugger (31), Till Reiners, Lutz van der Horst (49) und Helene Bockhorst mit. Das fällt auch einigen Fans auf. "Die Suppe wird langsam dünn, oder?" und "Wer ist das? Da sind Leute dabei, die ich noch nie gesehen habe... Was soll das?", schreiben sie. Dass Hazel zum wiederholten Male in der Witzeshow dabei sein wird, stößt eher auf Abneigung. Die Fans schreiben empört: "Was soll diese Hazel da immer? Ist die so günstig?" Doch viele User freuen sich auch auf die Kandidaten, die nichts mit Comedy zu tun haben. Besonders Florian kommt dabei richtig gut weg, doch auch "Late Night Alter"-Moderatorin Ariane Alter hat einige Fans. "Oh mein Gott, Flori ist dabei! Das wird mega geil" und "Ari, ich wette, du machst das Ding! Freue mich total", meinen einige User aufgeregt.

"LOL: Last One Laughing" gehört seit 2021 zu den beliebtesten deutschen Shows auf Amazon Prime. Die Sendung lief bisher so gut, dass es im Herbst 2024 sogar ein Halloweenspecial gegeben hat. Dabei traten die prominenten Mitstreiter allerdings als Teams und nicht einzeln gegen ihre Kontrahenten an – damals gingen Bill (35) und Tom Kaulitz (35) als Gewinner hervor. Die neue Staffel soll schon im Frühjahr dieses Jahres auf dem altbekannten Streaming-Service anlaufen.

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024

