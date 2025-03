In diesen Momenten lehnt Florian David Fitz Fan-Selfies ab

Florian David Fitz (50) hat sich durch Filme wie "Jesus liebt mich" oder "Der geilste Tag" einen Namen gemacht. Sein Erfolg in der Film- und TV-Branche sorgt unter anderem dafür, dass der Schauspieler hin und wieder von seinen Fans erkannt und nach Fotos gefragt wird. Diesem Wunsch kann er jedoch in manchen Situationen nicht nachkommen. "Wenn ich gerade mit meinen Kindern in der S-Bahn rumstehe, ist es natürlich nicht das Coolste. Wenn man dann nämlich anfängt, Selfies zu machen, gucken alle und eine Welle wird ausgelöst", offenbart der "Doctor's Diary"-Star gegenüber der Abendzeitung.

In der Anwesenheit seiner Zwillinge sei es einfach "nicht die optimale Situation für sowas" – gerade weil ihm das Thema Familie und der Schutz seines Nachwuchses sehr wichtig ist. Das können die Fans des 50-Jährigen aber glücklicherweise nachvollziehen. "Die meisten Leute haben auch Verständnis, dass es in dem Moment eben nicht geht", erzählt er. Das bedeutet allerdings nicht, dass Florian nicht angesprochen werden darf. Ganz im Gegenteil. "Normalerweise mache ich auf der Straße natürlich gerne ein Foto, wenn ich darum gebeten werde", betont der Bambi-Gewinner.

Auch wenn Florian bereits erfolgreich unterwegs ist, könnte sein nächstes TV-Projekt dafür sorgen, dass er von noch mehr Menschen auf der Straße erkannt wird. Er gehört zum Cast der kommenden Staffel LOL: Last One Laughing, die ab dem 17. April 2025 auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime ausgestrahlt wird. Wie sich der Münchner gegen seine Mitstreiter schlägt, bleibt abzuwarten – allerdings verrät er im Interview, dass er ziemlich gut darin sei, für Unterhaltung zu sorgen. "Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute sich die Bäuche halten, wenn ich den Raum betrete. Aber wir lachen schon immer alle sehr viel", erzählt die "Männerherzen"-Bekanntheit.

Getty Images Florian David Fitz im April 2022

Getty Images Florian David Fitz im November 2019

