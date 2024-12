Ist dieser Schauspieler etwa bei neuer "LOL"-Staffel dabei?

Florian David Fitz (50), bekannt aus Kinohits wie "Der Spitzname" und der Kultserie "Doctor’s Diary", soll laut Informationen von Bild in der sechsten Staffel der Erfolgsshow LOL: Last One Laughing zu sehen sein. Die neue Staffel der beliebten Prime-Video-Produktion wurde bereits unter großer Geheimhaltung abgedreht und soll im Frühjahr 2025 starten. Damit würde der Schauspieler erstmals in der Comedy-Show auftreten, bei der es darum geht, nicht zu lachen – keine einfache Aufgabe, wenn ein ganzes Ensemble von Komikern für Unterhaltung sorgt.

Die Show, die seit fünf Staffeln und zwei Specials zahllose Zuschauer begeistert, ist bekannt dafür, ihre Kandidaten an ihre Grenzen zu bringen. "Es ist verdammt schwer, sechs Stunden lang weder zu lachen noch zu schmunzeln", erklärte Comedian Michael Mittermeier (58), der bereits als Gewinner aus einer Staffel hervorging, im Gespräch mit Bild. Ob Florian, der zwar nicht primär aus der Comedy-Branche kommt, dafür aber bei Fans für seinen Humor und Charme beliebt ist, diese Herausforderung meistern kann, bleibt abzuwarten. Ein genauer Starttermin der neuen Staffel steht bisher noch nicht fest.

Für den gebürtigen Münchner wäre diese Rolle jedoch kein völliges Neuland. In seinen bisherigen Film- und TV-Projekten zeigte Florian immer wieder, dass er nicht nur im Drama, sondern auch in leichtherzigen und witzigen Momenten brillieren kann. Abseits des Rampenlichts ist der Schauspieler dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend für sich zu behalten und sich auf seine Karriere zu konzentrieren. Seine Auszeichnung mit dem Bambi und mehreren anderen Preisen hat er in Interviews stets bescheiden kommentiert. Seine Fans freuen sich nun darauf, ihn in einer neuen, ungewohnten Rolle in der Comedy-Welt zu erleben.

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Getty Images Florian David Fitz erhält den Deutschen Filmpreis, April 2011

