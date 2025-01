"First Dates"-Kandidatin machte Florian David Fitz Antrag

In der First Dates - Ein Tisch für zwei-Folge vom 8. Januar macht die Kandidatin Daniela ihrem Blind Date Sven bei ihrem Aufeinandertreffen ein Geständnis. Nach ihrer Begrüßung fragt der 34-Jährige sein Date, ob sie schon einmal im Fernsehen war. Die 33-Jährige gibt zu, dass sie schon einmal bei einer Kinopremiere von Florian David Fitz (50) und Matthias Schweighöfer (43) zu sehen war. "Ich habe Florian David Fitz einen Heiratsantrag gemacht, im Fernsehen", gesteht die Assistentin der Vertriebsleitung. Der Schauspieler hat das Angebot aber abgelehnt.

Glück für Sven: Der "First Dates"-Teilnehmer freut sich über den Humor und die Offenheit von Daniela. Diese Charaktereigenschaften machen die Kandidatin für ihn noch um einiges hübscher. Für ihren Humor macht er ihr auch am Tisch direkt ein Kompliment. "Ein schönes Lächeln hast du auch noch", fügt die Fachkraft für Abwassertechnik schwärmend hinzu. Für die Blondine ist das Kompliment über ihr Aussehen aber etwas zu früh.

Sven ist total begeistert von der Ausstrahlung seines Blind Dates. Er möchte Daniela gerne auf einem zweiten Date wiedersehen. Die "First Dates"-Kandidatin entscheidet sich aber gegen ein zweites Treffen. Sie glaubt, dass sie sich in einer Beziehung mit dem 34-Jährigen schnell eingeengt fühlen würde, da beide unterschiedliche Vorstellungen von der Freizeitgestaltung in einer Beziehung haben. Eine Zukunft mit Florian ist leider auch sehr unwahrscheinlich. Der "Doctor's Diary"-Star ist Familienvater – 2022 ist er Papa von Zwillingen geworden.

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl im "First Dates"-Restaurant

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

