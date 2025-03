Gretchen und Co.: Das wurde aus den "Doctor's Diary"-Stars

Das Chaos in liebenswert menschlicher Form – so kann man Dr. Margarethe "Gretchen" Haase aus der Kultserie "Doctor's Diary" treffend beschreiben. Zwischen Fettnäpfchen und Herzschmerz spielte sich Diana Amft (49) in dieser Rolle in die Herzen der Zuschauer. Die Serie, die von 2008 bis 2011 lief, brachte nicht nur ihr, sondern auch einigen ihrer Co-Stars, darunter Florian David Fitz (50) und Elyas M'Barek (42), große Bekanntheit. Diana blieb der Schauspielerei treu, setzte aber auch als Kinderbuchautorin mit ihrer beliebten Reihe "Die kleine Spinne Widerlich" neue Akzente. Florian etablierte sich als gefragter Schauspieler und Regisseur – Filme wie "Der geilste Tag" oder "100 Dinge" bewiesen sein Gespür für Humor und Gefühl.

Elyas, der spätestens durch Fack ju Göhte zum absoluten Publikumsmagneten avancierte, lebt inzwischen in den USA. 2022 heiratete er dort seine Freundin Jessica Riso. Die Serie, geschaffen von Drehbuchautor Bora Dagtekin (46), war für viele Darsteller ein Sprungbrett. Bora selbst brachte später mit Blockbustern wie "Das perfekte Geheimnis" weitere Kinohits heraus, in denen auch wieder Florian und Elyas mitspielten. Als Schwester Gabi Kragenow spielte Laura Osswald (43) die "Intrigante". Auch nach dem Serienende ist sie weiterhin als Schauspielerin tätig und brachte ihr eigenes Kochbuch "Meal Prep für Mamis" heraus.

Auch Kai Schumann (48) alias Dr. Mehdi Kaan war nach "Doctor's Diary" in vielen Serien wie Alarm für Cobra 11 oder Der Bergdoktor zu sehen. Sein Privatleben hält er weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zsa Zsa Inci Bürkle (29) spielte in den Rückblenden der Serie Gretchen als Kind. Bis heute ist sie der Schauspielerei treu geblieben, lebt in den USA und war unter anderem neben Elyas in "Fack ju Göhte 2" zu sehen. Genau wie ihre Figuren in "Doctor's Diary" scheinen also auch die Schauspieler selbst über die Jahre reifer, aber keineswegs weniger interessant geworden zu sein.

Getty Images Florian David Fitz und Elyas M'Barek im Februar 2018

Instagram / lauraosswald_official Laura Osswald, Schauspielerin

