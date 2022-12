Wie bekommt Florian David Fitz Job und Familie gewuppt?

Florian David Fitz (48) setzt seine Prioritäten nun ein wenig anders! Der gebürtige Münchner war in den vergangenen Jahren aufgrund seines Erfolges als Schauspieler in aller Munde. Über sein Leben abseits der Kameras ist allerdings nicht viel bekannt. Im April verriet er jedoch tolle News: Der "Der Nachname"-Star ist bereits Vater von Zwillingen. Diese halten Florian mächtig auf Trab – wie also hält er zwischen Kids und Arbeit die Balance?

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung plauderte der 48-Jährige nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Nach der Geburt seines Nachwuchses haben sich seine Prioritäten gewandelt. "Ich will die Kinder ja mitbekommen", erklärte Florian. Momentan fokussiere er sich mehr auf seine Familie, ihm sei aber auch bewusst, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden. "Es gibt eine Zeit davor in meinem Leben, und es wird eine Zeit danach geben. Mache ich eben Regie, wenn wieder eine andere Phase ist", führte der "Doctor's Diary"-Star weiter aus.

Weihnachten fällt bei Florian in diesem Jahr aber trotz seiner Kinder kleiner aus. "Das ist mein letztes Weihnachten, das ich skippe. Meine Jungs sind noch so klein, dass sie das nicht checken und das ist die letzte Chance, die ich bekomme, einfach abzuhauen und mal nichts zu machen", verriet der zweifache Vater im Plausch mit RTL. 2023 wolle Florian Weihnachten dann aber richtig feiern.

Instagram / florian.david.fitz Florian David Fitz, Schauspieler

Getty Images Florian David Fitz auf der Premiere von "Oskars Kleid" im Dezember 2022

Getty Images Florian David Fitz im Oktober 2021

