Darum zieht Florian David Fitz keine Hochzeit in Erwägung

Florian David Fitz (50) hat im Gespräch mit Bunte offenbart, warum er niemals den Bund der Ehe eingehen möchte. Der Schauspieler, der vor allem durch die Serie "Doctor's Diary" bekannt wurde, erklärte, dass Heiraten für ihn keine besondere Bedeutung habe. "Nee, das ist nie etwas, was mich besonders interessiert hat", erzählt Florian. Als Grund nennt er seine fehlende Verbindung zur Kirche: "Ich halte das für etwas Kirchliches und ich bin nicht in der Kirche." Dennoch betont Florian, dass er das Konzept der Ehe grundsätzlich sehr schätzt: "Ich finde es total schön, wenn Leute das machen." Im wahren Leben verzichtet er jedoch auf Standesamt und Eheversprechen.

Seine Haltung könnte mit persönlichen Prioritäten zusammenhängen, denn der Münchner Schauspieler erklärte bereits vor einiger Zeit, dass er inzwischen Vater von Zwillingen ist, deren Erziehung ihm sehr am Herzen liegt. Nachdem er die Geburt seiner Söhne lange geheim hielt, sprach er 2022 in einem Interview mit RTL erstmals darüber, wie aufregend der späte Einstieg in die Vaterrolle für ihn war. Dabei legt er besonderen Wert darauf, klassische Rollenbilder zu hinterfragen und seine Kinder ohne Stereotype zu erziehen. Aussagen wie "Das macht ein Junge nicht" stoßen bei dem Schauspieler auf Widerstand. Er plädiert für mehr Offenheit und einen bewussteren Umgang mit solchen Themen.

Florians Karriere und sein Privatleben verlaufen seit Langem bewusst getrennt. Beliebt ist er für seine Vielseitigkeit, von ernsten Dramen bis hin zu humorvollen Komödien. Trotz seines Erfolgs sucht der Schauspieler offenbar keinen traditionellen Lebensweg. Mit seinem Sinn für Individualität und seiner Liebe zur Reflexion ist er für viele ein Vorbild – sowohl auf der Leinwand als auch privat. Seine Fans schätzen nicht nur sein schauspielerisches Talent, sondern auch seine authentische und bodenständige Persönlichkeit, die sich in Interviews immer wieder zeigt.

Getty Images Florian David Fitz, Schauspieler

Getty Images C. M. Herbst, J. Uhse, Sönke Wortmann, Iris Berben, Caroline Peters, J. Erber, Florian D. Fitz

