Nach WM: Weltfußballer Karim Benzema verkündet Rücktritt

Ein ganz Großer verlässt die französische Nationalmannschaft. Am Sonntag fand das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar statt. Am Ende war Argentinien den Franzosen überlegen und konnte das Match im Elfmeterschießen für sich entscheiden. Ein französischer Stürmer verpasste die WM allerdings leider verletzungsbedingt: Karim Benzema (35). Der Stürmer hatte sich zuvor am Oberschenkel verletzt. Doch jetzt folgt der große Knall: Karim wird nie wieder im Dress der Nationalmannschaft auflaufen.

Der Starstürmer von Real Madrid verkündete auf Instagram seinen Rücktritt: "Ich habe die Fortschritte und die Fehler gemacht, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin – und ich bin stolz darauf! Ich habe meine Geschichte geschrieben, und unsere endet hier." Dazu lud Karim ein Foto von sich im Trikot der "Équipe Tricolore" hoch.

Aber keine Sorge: Im Dress des spanischen Rekordmeisters wird der 35-Jährige wohl noch öfters auf dem Rasen stehen. Bereits seit 2009 steht er bei Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen wurde er unter anderem viermal spanischer Meister und gewann fünfmal die Champions League

Getty Images Karim Benzema, Fußballstar

