Karim Benzema: Mit Freundin und Ex auf der Ballon-d'Or-Gala

In Karim Benzemas (34) Liebesleben scheint es turbulent zuzugehen. Vor einigen Jahren fand der Fußballstar in Cora Gauthier die Liebe seines Lebens. Die beiden sollen geheiratet und ein Kind gezeugt haben. Doch die Partnerschaft ging in die Brüche. Der Stürmer hat aber schon wieder eine neue Herzdame in sein Leben gelassen: Jordan Ozuna. Jetzt verabredete Karim sich mit beiden Frauen gleichzeitig!

Wie Bild berichtete, besuchte der Real-Madrid-Star am Montagabend die Ballon-d'Or-Gala in Paris. Das war ein besonderes Event für den 34-Jährigen, weil er dort als weltbester Fußballer ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung wollte der Franzose offenbar mit lieben Menschen in seinem Leben teilen – gegenwärtigen wie vergangenen. Er nahm nicht nur seine jetzige Freundin Jordan mit zur Veranstaltung, sondern auch seine Ex Cora. Karims Mutter machte das Vierergespann auf dem roten Teppich komplett.

Sowohl Jordan als auch Cora beglückwünschten den Kicker nach der Preisverleihung in den sozialen Netzwerken. "Wir sind so stolz auf dich", schrieb Cora unter einem Foto, auf dem Karim den begehrten goldenen Ball in den Händen hält. Sie postete auch Schnappschüsse von sich, auf denen Karims kleiner Sohn mit von der Partie war.

Getty Images Jordan Ozuna im Oktober 2022

Instagram / its_me_co Cora Gauthier mit Sohn im Oktober 2022

Getty Images Karim Benzema im Oktober 2022

