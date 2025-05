Karim Benzema feiert Red-Carpet-Debüt mit seiner Freundin

Fußballstar Karim Benzema (37) hat am Freitagabend bei den prestigeträchtigen Filmfestspielen von Cannes erstmals die Liebe zu seiner neuen Partnerin, der Schauspielerin Lyna Khoudri (32), öffentlich gezeigt. Gemeinsam schritten die beiden Hand in Hand über den roten Teppich und zogen dabei alle Blicke auf sich. Bereits Ende des vergangenen Jahres kursierten im Internet Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Doch außer ein paar dezenten Likes auf Instagram hatten weder der vierfache Vater Karim noch Lyna die Spekulationen kommentiert – bis jetzt.

Lyna, die 2019 durch ihre Rolle im viel besprochenen Film "Papicha" bekannt wurde, feierte bei den diesjährigen Filmfestspielen die Premiere ihres aktuellen Films "13 Days 13 Nights". In dem Drama geht es um die Rettung Hunderter Menschen während der politischen Umstürze in Afghanistan. Karim wechselte an diesem denkwürdigen Abend den Rasen gegen den roten Teppich. Der frühere Star von Real Madrid an der Seite von Vereinsikone Toni Kroos (35) spielt seit 2023 in der saudi-arabischen Liga für Al-Ittihad. In bislang 60 Spielen glänzte er dort mit 37 Toren und 17 Vorlagen für weitere Treffer.

Lyna wurde in Algerien geboren und zog als Kind mit ihrer Familie nach Frankreich. Seit ihrer Jugend gilt ihre Leidenschaft der Schauspielerei, was ihr bereits zahlreiche Preise und international anerkannte Filmrollen einbrachte. Auch Karim hat ein bewegtes Leben. Der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 ist stolzer Vater von vier Kindern aus früheren Beziehungen mit drei verschiedenen Frauen, darunter die Models Cora Gauthier und Jordan Ozuna. Beruflich könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Dennoch scheinen sie ineinander den passenden Weggefährten für einen neuen Lebensabschnitt gefunden zu haben.

Getty Images Toni Kroos und Karim Benzema, Januar 2023

Instagram / itsjiordynn Jordan Ozuna und Karim Benzema, November 2022

