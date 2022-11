Großer Schock: Dieser Megastar verpasst die WM in Katar!

Er muss kurzfristig passen! Heute startet die Fußball-WM in Katar. Das extrem umstrittene sportliche Ereignis wird von vielen Fans in diesem Jahr aber boykottiert werden – der Gastgeber hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen für Schlagzeilen gesorgt. Derweil bereiten sich die Mannschaften auf das Turnier vor. Doch nun ist klar, wen die Fans nicht auf dem Platz sehen werden!

Laut mehreren Berichten, darunter BBC Sport, fällt Karim Benzema (34) kurzfristig für die Weltmeisterschaft auf. Der Franzose gewann vor wenigen Monaten noch den Ballon d'Or und gilt aktuell als bester Fußballer der Welt. "Ich bin sehr traurig, dass es für Karim nicht gereicht hat und wünsche ihm eine schnelle Genesung", erklärte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps.

Doch warum genau fällt Karim verletzungsbedingt aus? Vor dem Abflug nach Doha wirkte Karim total fit und freute sich auf die Spiele. Wie sein Coach auf einer Pressekonferenz bestätigte, habe sich der 34-Jährige am Samstag beim Training am linken Oberschenkel verletzt.

Karim Benzema, Ballon d'Or-Sieger 2022

Karim Benzema im Dress von Real Madrid

Karim Benzema, Fußballer

