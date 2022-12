"Sex, Drugs & Kardashians": Lamar Odom bekommt eine Doku!

Fans werden in Zukunft einiges mehr über Lamar Odom (43) erfahren dürfen. Der Basketballer und Khloé Kardashian (38) heirateten 2009 – 2013 trennten die beiden sich aber. Grund für das Ehe-Aus sollen seine Drogenprobleme und Flirts mit anderen Frauen gewesen sein. Nun werden vermutlich schon bald mehr Details über die damalige Trennung ans Licht kommen: Lamar bekommt jetzt nämlich seine eigene Doku!

Auf Instagram kündigte der Sportler an, dass die Doku "Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians" am 2. Januar anlaufen wird. Das Cover sieht bereits ziemlich vielversprechend aus: Darauf sind Lamar und seine Ex Khloé hinter zersplittertem Glas zu sehen. Scheint so, als würde die Trennung ausführlich thematisiert werden.

Obwohl schon viele Jahre seit der Trennung vergangen sind, scheint Lamar auch heute noch nicht ganz darüber hinweg zu sein. Erst im Oktober postete er ein Bild mit Khloé und schrieb dazu: "Ich vermisse meine beste Freundin. Erinnerungen fürs Leben." Kurze Zeit später löschte er den Post aber wieder.

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, August 2010

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im September 2010

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

