In Klinik: Lamar Odom weicht nicht von Bam Margeras Seite!

Er kann auf seinen Freund zählen! Der TV-Star Bam Margera (43) ist vor allem für sein Mitwirken in der Serie Jackass bekannt. In den letzten Tagen hat er seine Fans in Sorge versetzt: Nachdem er zunächst als verschwunden gegolten hatte, war bekannt geworden, dass er sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Schließlich wurde er in eine Entzugsklinik eingewiesen. Dort erhält er nun prominente Unterstützung vom Basketballspieler Lamar Odom (43). Und neueste Fotos zeigen: Lamar weicht in der Klinik nicht von Bams Seite!

Wie Bam auf Instagram mitteilt, erhält er im Moment prominente Unterstützung von Khloé Kardashians (38) Ex-Mann. Neueste Schnappschüsse aus der Entzugsklinik kommentiert der Patient mit den Worten: "Beginn der Reha." Auf den Fotos sieht man den TV-Star an Schläuchen angeschlossen im Krankenhausbett liegen, während sein Freund und Unterstützer an seiner Bettkante sitzt. Lamar hatte Bam offenbar persönlich aus der psychiatrischen Klinik abgeholt und in eines seiner Wellness Treatment Center gebracht.

Lamar blickt selbst auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die von seinen Drogenproblemen gezeichnet ist. Im vergangenen Jahr hatte er öffentlich darüber gesprochen, wie sehr die Ehe zu Khloé unter seinen Exzessen gelitten habe.

