Ehe mit Khloé: Lamar Odom nahm Drogen mit einer fremder Frau

Lamar Odom (43) hat es hinter ihrem Rücken getan. Der Ex-Basketballer und Khloé Kardashian (38) heirateten 2009, nachdem sie sich gerade einmal 30 Tage gekannt hatten. Doch bereits vier Jahre später trennten sie sich schließlich wieder. In den Jahren vor und nach ihrer Trennung hat der einstige NBA-Profi offen mit seinen schweren Suchtproblemen gekämpft. Nun hat er sogar seine eigene Doku bekommen – und dort packt Lamar aus.

In der Doku "Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians" verriet der 43-Jährige seine damaligen Gedanken: "Was könnte ich Khloé eigentlich sagen, um sie für ein paar Stunden zu verlassen, um mit einer beliebigen Frau Drogen zu nehmen?", habe er damals überlegt. Und den Plan schließlich auch in die Tat umgesetzt – doch es eskalierte. "Mit der einen Frau nahm ich so viele Drogen, dass sie Khloé von meinem Handy anrief. So nach dem Motto: 'Yo, du musst ihn abholen. Er ist verdammt noch mal verrückt geworden. Er wird sich umbringen'", schilderte Lamar.

Die The Kardashians-Bekanntheit ist von der Doku allerdings alles andere als begeistert. "Khloé will damit nichts zu tun haben und wünscht sich, dass weder ihr Name noch der ihrer Familie in diese Sache hineingezogen wird", verriet ein Insider.

Getty Images Lamar Odom, Juni 2022

Getty Images Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Getty Images Khloé Kardashian, November 2022

