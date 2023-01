Lamar Odom sicher: Kris Jenner stellte ihm Paparazzi-Falle!

Lamar Odom (43) erhebt Vorwürfe gegen seine Ex-Schwiegermutter! Von 2009 bis 2016 war der Basketballer mit Khloé Kardashian (38) verheiratet. Doch schon während der Ehe kamen Probleme bei dem Sportler auf – und er starb sogar beinahe an einer Drogenüberdosis. Seine Frau und ihre Familie standen ihm in dieser schweren Zeit stets bei. Und trotzdem behauptet Lamar jetzt, dass seine frühere Schwiegermama Kris Jenner (67) ihn nach der Trennung hinterging!

In seiner neuen Doku Sex, Drugs, and the Kardashians erinnert sich der frühere Lakers-Star zurück. Lamar erklärte, sich immer bestens mit Kris verstanden zu haben, bis es zu einer Situation gekommen sei. Denn laut dem 43-Jährigen habe die Momagerin ihn nach der Trennung zu einem angeblich zufälligen Treffen mit seiner Ex gelockt – und auch Paparazzi dorthin geordert. Die hätten vor Ort einen Streit der beiden ablichten können. "Soweit ich mich erinnern kann – ich bin ein bisschen benebelt – aber soweit ich mich erinnern kann, hat Kris es irgendwie arrangiert, dass ich Khloé treffe!", versichert Lamar in der Doku.

Ob an Lamars Vorwürfen etwas dran ist, bleibt unklar. Nur wenige Monate nach dem Vorfall war die Scheidung der beiden zumindest endgültig – für Khloé eine Erleichterung, wie sie damals in ihrer Show Keeping up with the Kardashians erklärte: "Ich schaue jetzt nach vorne und schließe mit der Sache ab!"

Getty Images Lamar Odom, Ex-NBA-Profi

Getty Images Der Kardashian-Jenner-Clan und Kanye West, Februar 2016

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

