Neustart: Lamar Odom hofft auf eine Versöhnung mit Khloé K.

Lamar Odom (43) spricht über seine Vergangenheit! Der Basketballspieler sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen. Nach seiner Blitz-Ehe mit Khloé Kardashian (38) versankt der Sportler in einer Drogensucht und zahlreichen Affären – weshalb die Ehe in die Brüche ging. In seiner neuen Doku lässt der US-Amerikaner die Zeit während seiner Ehe mit dem The Kardashians-Star noch einmal Revue passieren. Lamar wäre sogar für einen Neustart mit ihr bereit!

In der Doku "TMZ Presents: Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians" verrät der 43-Jährige, dass er sich mit seiner ehemaligen Frau wieder versöhnen wolle. Er sagt: "Denke ich, dass ich jemals wieder so verliebt sein könnte? Das könnte möglicherweise passieren, ... wenn ich mich genug öffne." Er fügt hinzu, dass er "definitiv" wieder mit ihr zusammenkommen wolle. Doch wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Das einstige Traumpaar soll sich Lamar zufolge auf einer Party kennengelernt haben, jedoch in Anwesenheit einer anderen Frau an seiner Seite. Trotzdem verliebte sich die Schwester von Kim Kardashian (42) in den Aufreißer.

Lamar scheint auch bereits einen Plan zu haben, wie er mit Khloé erneut in Kontakt treten kann. "Ich würde Khloé einfach gerne zum Essen ausführen – als Freunde", sagt er. Lamar erklärt, dass er bisher einfach "zu schüchtern" gewesen sei, seiner ehemaligen Ehefrau die Hand für ein gemeinsames Essen zu reichen.

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, Februar 2016

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im September 2010

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Oktober 2009 in West Hollywood

