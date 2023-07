Medikamentensucht: Honey Boo Boos Vater checkt in Klinik ein

Honey Boo Boos (17) Vater will gegen seine Sucht kämpfen. Mike Thompson, der als Sugar Bear bekannt ist, hat kein gutes Verhältnis zu seiner berühmten Familie. Schon seit über einem Jahr soll er keinen Kontakt mehr zu seiner jüngsten Tochter haben und war auch nicht bei ihrem Abschlussball . Jetzt muss die TV-Bekanntheit sich aber erst mal um sich selbst kümmern: Sugar Bear will sich im Kampf gegen seine Medikamentensucht in Lamar Odoms (43) Suchtzentrum einweisen lassen.

Das berichten Insider TMZ. Mike soll süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten sein, die er im Rahmen seiner Diabetes-Behandlung zu nehmen begann. Zusätzlich leide er unter Depressionen und Angstzuständen. Deswegen soll Sugar Bear jetzt Lamar kontaktiert haben, um sich in eins seiner Behandlungszentren zu begeben. Er will in eine Einrichtung in Kansas einchecken, um seine Probleme endlich zu bewältigen.

Sugar Bear und der Basketballer sollen sich im vergangenen Jahr durch ihre Manager kennengelernt haben. Seitdem verbinde die beiden eine Freundschaft. Die habe den Suchtkranken dazu bewogen, endlich eine Reha zu beginnen. Lamar war einst selbst schwer drogensüchtig und investiert mit seiner Firma Odom Recovery Group heute in zahlreiche Suchtzentren, um anderen auf ihrem Weg zu helfen.

Mama June, Pumpkin, Honey Boo Boo und Sugar Bear im November 2015

Lamar Odom im Juni 2022

Mike Thompson alis Sugar Bear, TV-Bekanntheit

