Zwei Fehlgeburten: Darum äußerte Carolina Peukmann sich

Carolina Peukmann meldet sich zu Wort! Die Köln 50667-Darstellerin teilte in dieser Woche traurige Nachrichten mit ihren Fans: Denn in diesem Jahr erlitt die Blondine gleich zwei Fehlgeburten. Beide Male schwieg die Daily-Bekanntheit und erzählte ihren Followern zunächst nichts von ihrem Schicksalsschlag – und erklärt jetzt auch wieso: In einem emotionalen Statement gewährt Caro ihren Fans einen Einblick in ihr Innenleben.

Auf Instagram teilte Caro nun nämlich ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit ihrem Mann Daniel am Meer zeigt. Beide halten je einen positiven Schwangerschaftstest in die Luft. "Ich hatte nichts gesagt, weil ich dachte, dass ich den Mut dafür erst finden würde, wenn ich wieder schwanger bin, um über das Thema Fehlgeburt zu reden", erklärte die Beauty unter dem Post. Erst später habe sie realisiert, was für ein gesellschaftliches Tabu hinter dem Thema stecke.

Denn allzu viele Paare würden über das Thema den Mantel des Schweigens legen: "Das macht die Sache noch schlimmer, da die Betroffenen viel zu hohe Hemmungen haben, ihren Kummer mitzuteilen und ihre Trauer zuzulassen." Aus diesem Grund wolle sie sich gemeinsam mit Daniel bald noch ausführlicher zu ihren Schicksalsschlägen äußern.

Instagram / carolinapeukmann Daniel und Carolina Peukmann

RTL2 Carolina Noeding, Sängerin

RTLZWEI Daniel Peukmann und Carolina Noeding

