TV-Hochzeit: Wie gefällt euch "Köln 50667"-Carolinas Kleid?

Carolina und Daniel Peukmann haben geheiratet – und ganz Deutschland konnte zu sehen! Die beiden Köln 50667-Stars, die sich am Set der Serie kennengelernt und verliebt haben, haben sich am Donnerstag live im TV das Jawort gegeben. Die große Feier fand auf Mallorca statt. Vorab warteten natürlich alle gespannt darauf, was die schöne Braut anziehen wird. Wie kam Caros Brautkleid am Ende an?

Zumindest ihr frisch gebackener Ehemann Daniel war hin und weg von ihrem Anblick: Er verdrückte direkt ein paar Tränchen, als er Caro zum ersten Mal in ihrer Robe gesehen hat. Kein Wunder: Sie war eine wahrhaftige Erscheinung! Die Braut trug ein bodenlanges weißes Brautkleid aus mehreren sich überlagernden Tüllschichten – obenrum bestand es aus lockerer Spitze, die ein superschönes Dekolleté zauberte. Dazu kombinierte die Jule-Darstellerin einen langen Schleier und einen weißen Blumenkranz. Auf den Bildern und Videos der Hochzeit ist deutlich zu sehen, wie wohl sie sich in ihrem Kleid gefühlt hat.

Auch für ihre standesamtliche Hochzeit in Deutschland vor ein paar Tagen hatte Caro sich schon mächtig in Schale geworfen: Sie trug ebenfalls ein bodenlanges, weißes Brautkleid – jedoch war es schlichter gehalten und enger geschnitten als das für die große Feier. Jetzt seid ihr gefragt: Wie hat euch das Dress gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / carolinanoeding Carolina und Daniel Peukmann bei ihrer Hochzeit

Instagram / carolinanoeding Carolina Peukmann bei ihrer Hochzeit

RTLZWEI Carolina und Daniel Peukmann bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

