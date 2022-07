Live im TV: "Köln 50667"-Daniel und Caro haben geheiratet!

Sie haben endlich Ja gesagt – und zwar im ganz großen Stil! Am Set von Köln 50667 funkte es zwischen Carolina Noeding und Daniel Peukmann nicht nur vor der Kamera. Auch die Darsteller selbst sind inzwischen ein Paar. Schon am Mittwoch heirateten die beiden standesamtlich in Deutschland. Jetzt folgte aber auch noch die große Trauung: Live im TV gaben sich Caro und Daniel nun ganz romantisch das Jawort!

Die Feierlichkeiten fanden unter freiem Himmel auf Mallorca statt. Während Daniel mit seiner Mama zum Altar lief, wurde Caro zum König der Löwen-Soundtrack von ihrem Vater hereingeführt – und rührte ihren Partner dabei zum ersten Mal zu Tränen. Auch bei der weiteren Zeremonie blieb kein Auge trocken. Unter anderem wurde Daniels Vater, durch dessen Tod die beiden zusammengefunden hatten, mit dem Disney-Song "Er lebt in dir" geehrt. Um die peruanischen Wurzeln der Braut einzubeziehen, fand die Zeremonie außerdem teils auf Spanisch statt. Strahlend steckten die Turteltauben schließlich einander die Ringe an.

Mit dabei waren neben Freunden und Familienmitgliedern auch zahlreiche "Köln 50667"-Stars wie etwa Maddy Nigmatullin (26), Paul Griffig (30) oder auch Jiena Viduka (23). Sogar Sharon Battiste (30), die wohl wegen des Bachelorette-Finales nicht anwesend sein konnte, schickte ihnen eine Videobotschaft: "Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Für mich seid ihr das Traumpaar. [...] Ihr seid wunderschöne Seelen!", schwärmte sie.

Anzeige

RTLZWEI Carolina und Daniel Peukmann bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Anzeige

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding

Anzeige

RTL / René Lohse Sharon Battiste, die Bachelorette 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de