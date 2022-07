So schön war "Köln 50667"-Caro und Daniels Standesamt-Heirat

Sie haben Ja gesagt! Seit vergangener Woche sind Carolina und Daniel Peukmann offiziell verheiratet. Die beiden Köln 50667-Darsteller, die sich bei der Arbeit kennengelernt und verliebt hatten, haben rund ein Jahr nach seinem romantischen Antrag standesamtlich geheiratet. Bisher haben die Turteltauben ihren Fans nur wenige Eindrücke gewährt. Promiflash zeigt euch jetzt exklusiv die schönsten Bilder von Caro und Daniels großen Tag!

Vor der großen Feier auf Mallorca heirateten die Peukmanns nun in einem deutschen Standesamt. Doch auch für die kleinere Zeremonie hat das Brautpaar sich mächtig herausgeputzt: Daniel trug einen dunkelblauen Smoking mit Fliege und Carolina ein sexy Brautkleid in A-Linie – mit viel Spitze und Ausschnitt. Auch ihre goldenen Sandaletten waren ein echter Hingucker. Ihren Look rundete die Braut mit einem Brautstrauß in Boho-Optik und einem dazu passenden Blumenkranz in den Haaren ab.

Was Caro wohl bei der zweiten Feier im großen Rahmen auf Mallorca tragen wird? Ihre Fans können es sich live anschauen! Die Hochzeit der beiden "Köln 50667"-Stars wird nämlich im TV übertragen. Schon morgen ist es so weit.

Am 28. Juli ab 19:05 Uhr bei RTLZWEI: "Köln 50667 LIVE – Von der Soap zum Altar" und im Anschluss ab 20:15 Uhr: "Köln 50667 LIVE – Die Traumhochzeit von Caro & Daniel"

Anzeige

RTLZWEI Carolina und Daniel Peukmann bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Anzeige

RTLZWEI Carolina und Daniel Peukmann bei ihrer standesamtlichen Hochzeit

Anzeige

RTLZWEI Daniel Peukmann und Carolina aus "Köln 50667"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de