Hochzeit der "Köln 50667"-Stars wird live im TV übertragen!

Tolle Neuigkeiten für alle Köln 50667-Fans! Nach dem Heiratsantrag im Juli 2021 ist es bald so weit: Carolina Noeding und Daniel Peukmann heiraten! Zuerst werden sie in einem deutschen Standesamt den Bund der Ehe eingehen – darauf folgt dann aber noch eine große Feier auf Mallorca. Ihre engsten Freunde und Familienmitglieder werden natürlich dabei sein. Aber auch ihre Fans können Daniel und Caros Hochzeit verfolgen: Denn sie wird im TV übertragen!

Das gab der Sender RTL2 jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: Am 28. Juli können sich die Zuschauer ab 19:05 Uhr live die Traumhochzeit der "Köln 50667"-Darsteller anschauen! Es wird offenbar sehr romantisch: Die abendliche Zeremonie soll am Strand stattfinden. "Das Publikum darf sich auf ein großartiges Event mit tollen Leuten, sehr vielen Emotionen und einen privaten Einblick freuen", verraten Caro und Daniel vorab.

Das Brautpaar ist bestimmt schon mächtig aufgeregt – und sicherlich auch ein bisschen gestresst! Bereits im Februar gab Caro gegenüber Promiflash zu: "Tatsächlich habe ich den Eindruck, etwas zu einer Brautzilla mutiert zu sein. Es stört mich unfassbar, dass so viele Dinge in den nur fünf verbleibenden Monaten noch zu planen sind – sodass ich in diesen Dingen einen Umgangston erworben habe, als würde ich mit einer Machete durch den Dschungel laufen..." Daniel hingegen sei in diesen Dingen entspannter. Werdet ihr euch die Hochzeit live im TV ansehen? Stimmt ab!

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Die "Köln 50667"-Stars Daniel Peukmann und Carolina Noeding

RTLZWEI Daniel Peukmann und Carolina Noeding

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann, "Köln 50667"-Darsteller

Werdet ihr euch Carolina und Daniels Hochzeit im TV ansehen?



