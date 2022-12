Kurz vor Dschungel-Start: Jan Köppen ist total aufgeregt!

Bald geht es wieder los! Nicht bloß neue Kandidaten ziehen für die neue Staffel vom Dschungelcamp in den australischen Urwald – es gibt auch frischen Wind im Moderationsteam! Jan Köppen (39) wird Sonja Zietlow (54) in der kommenden Staffel bei ihren frechen Witzen unterstützen. Dass er dazu in der Lage ist, hat der Moderator bereits bei Take Me Out und Ninja Warrior Germany unter Beweis stellen können. Wegen seiner neuen Stelle beim Dschungelcamp ist Jan jedoch total aufgeregt!

"In erster Linie bin ich sehr froh, da mich Sonja sehr nett aufgenommen hat. Ich freue mich, bin aber auch aufgeregt, weil ich alles nur aus Erzählungen kenne", gibt der 39-Jährige in einem Interview mit RTL zu. Er sei jedoch auch gleichzeitig gespannt darauf, die Show hinter den Kulissen kennenzulernen. Jan freue sich über die Möglichkeit, bei dieser Produktion Mäuschen zu spielen, "bei der man sonst keinen Einblick bekommt".

Moderationskollegin Sonja ist schon seit der allerersten Staffel mit dabei und hat den ein oder anderen Tipp für den Dschungelcamp-Frischling parat. "Sei einfach nur du und authentisch, wir feiern das alle dort und es ist einfach schön", rät sie ihm.

