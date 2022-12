Mit 72 Jahren: Football-Legende Franco Harris ist gestorben

Die Footballwelt ist erneut in großer Trauer! Franco Harris (✝72) startete im Jahr 1972 seine Karriere in der US-Liga NFL. Nachdem er bereits zu seinen Unizeiten an der Penn State auf sich aufmerksam machte, legte er in den folgenden zwölf Jahren eine Ausnahmelaufbahn hin. Mit den Pittsburgh Steelers gewann er insgesamt viermal den Super Bowl. Jetzt gibt es schlimme Nachrichten um Franco: Er ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

Wie das US-Newsportal TMZ berichtete, sei Franco heute verstorben. "Wir haben einen unglaublichen Footballspieler verloren, einen würdigen Botschafter der Hall of Fame und, was am wichtigsten ist, einen der größten Gentlemen aller Zeiten", würdigte Hall-of-Fame-Präsident Jim Porter den einstigen Running Back. Angaben zur Todesursache machte er jedoch keine. Francos Familie gab an, er sei in der Nacht gestorben.

Jim lobte nicht nur Francos menschliche Eigenschaften, sondern auch seine Hingabe für den Sport. "Franco hat nicht nur die heutige Spielweise des Football geprägt, sondern auch die Leben vieler Weggefährten nachhaltig beeinflusst", brachte er seine Wertschätzung zum Ausdruck.

Getty Images Franco Harris 1976 im Dress der Pittsbugh Steelers

Getty Images Die Ex-NFL-ProfisTerry Bradshaw und Franco Harris

Getty Images Franco Harris im April 2022

