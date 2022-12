Todesursache von Schauspielerin Charlbi Dean ist bekannt

Traurige Gewissheit für die Fans von Charlbi Dean (✝32)! Ende August wurde bekannt, dass die Schauspielerin überraschend verstorben ist. Damals wurde nur angegeben, dass die Südafrikanerin an einer unerwarteten und plötzlichen Krankheit gelitten habe – der sie schließlich in einem New Yorker Krankenhaus erlegen sei. Rund vier Monate später wurde die Todesursache von Charlbi jetzt veröffentlicht: Sie starb infolge einer bakteriellen Sepsis.

Der verantwortliche New Yorker Gerichtsmediziner erklärte gegenüber People: "Die Sepsis war eine Komplikation ihrer Asplenie – dem Fehlen ihrer Milz – aufgrund eines entfernten stumpfen Traumas an ihrem Rumpf." Weiter schilderte der Gerichtsmediziner: "Ihre bakterielle Sepsis wurde durch eine Infektion mit einem Bakterium namens Capnocytophaga verursacht." Menschen mit Autoimmunproblemen und ohne Milz seien besonders anfällig für das seltene Bakterium.

Charlbi hinterließ neben Familie und Freunden auch ihren Verlobten Luke Volker. Nach ihrem Tod äußerte der 26-Jährige sich auf Instagram: "Ich wollte eigentlich ein Bild von Charlbi posten, aber das fällt mir ein wenig schwer. Ich möchte euch wissen lassen, dass mich all eure Nachrichten und Liebe erreicht haben, und ich schätze das sehr."

Getty Images Charlbi Dean bei der Premiere von "Spiderhead"

Getty Images Charlbi Dean, Schauspielerin

Instagram / lukechasevolker Charlbi Dean mit ihrem Verlobten Luke Volker

