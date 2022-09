Charlbi Deans Verlobter meldet sich nach ihrem Tod zu Wort

Charlbi Deans (✝32) Verlobter Luke Volker richtet emotionale Worte an ihre Fans. Am Dienstag machten traurige Nachrichten die Runde: Die Schauspielerin ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben. Der Grund soll eine plötzliche Krankheit gewesen sein. Nähere Informationen wurden jedoch nicht preisgegeben. Erst im April hatte sich die gebürtige Südafrikanerin mit ihrem Partner Luke Volker verlobt. Dieser meldete sich nun erstmals nach Charlbis plötzlichem Tod zu Wort.

Auf Instagram veröffentlichte der 26-Jährige ein emotionales Video, in dem er sich für all die Beileidsbekundungen bedankte. "Hallo. Ich wollte eigentlich ein Bild von Charlbi posten, aber das fällt mir ein wenig schwer. Ich möchte euch wissen lassen, dass mich all eure Nachrichten und die Liebe erreicht haben, und ich schätze das sehr", teilte das Männermodel sichtlich gerührt und den Tränen nahe mit. Zudem entschuldigte sich Luke dafür, die Nachrichten nicht beantwortet zu haben – ihm falle es derzeit noch zu schwer.

Zahlreiche Fans brachten dem 26-Jährigen unter seinem Beitrag daraufhin Verständnis entgegen und drückten erneut ihr Beileid aus. "Ich denke die ganze Zeit an dich. Ich schicke dir ganz viel Liebe" kommentierte ein Freund des Models den Clip. "Mein tiefstes Beileid, Luke. Ich schicke dir ganz viel Kraft und Liebe", schrieb ein Follower.

Instagram / lukechasevolker Charlbi Dean und Luke Volker, 2019

Instagram / lukechasevolker Charlbi Dean und ihr Partner Luke Volker

Instagram / lukechasevolker Charlbi Dean mit Luke Volker, Juli 2022

