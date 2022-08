Mit nur 32 Jahren: Schauspielerin Charlbi Dean ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Bereits im Alter von sechs Jahren zog es Charlbi Dean ins Rampenlicht: Sie startete als Kindermodel durch. Mit zwölf wurde sie erstmals von einer Modelagentur unter Vertrag genommen. Während ihrer Schulzeit entdeckte die gebürtige Südafrikanerin dann ihr Interesse für die Schauspielerei. 2010 ergatterte sie ihre erste Rolle in dem Film "Spud". Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Charlbi ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben.

Wie ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber TMZ mitteilte, sei Charlbi am Montag an einer unerwarteten und plötzlichen Krankheit gestorben. Welche Erkrankung zu ihrem verfrühten Tod führte, wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Wie ein Insider dem Nachrichtenportal mitteilte, habe sich Charlbi zum Zeitpunkt ihres Todes in einem Krankenhaus in New York befunden. Das Model hinterlässt seinen Verlobten Luke Volker.

Erst vor Kurzem ergatterte Charlbi ihre wohl größte Rolle. Sie war Teil des Casts von "Triangle of Sadness". Der Film wurde bereits beim diesjährigen Filmfestival in Cannes vorgeführt und heimste sogar eine Goldene Palme ein.

Charlbi Dean auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2022

Charlbi Dean bei einem Event in Cannesim Mai 2022

Charlbi Dean bei einem Screening von "Spiderhead" in New York, Juni 2022

