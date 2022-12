"Let's Dance"-Weihnachtsspecial: Dieses Paar holt den Sieg!

Wer konnte sich den Titel "Christmas Dancing Star 2022" sichern? Einen Tag vor Heiligabend sorgte Let's Dance noch einmal für richtig festliche Stimmung: In einem großen Weihnachtsspecial traten Kandidaten und Profis der vergangenen Shows wie gehabt gegeneinander an und gaben ihre Choreografien zu den größten Weihnachtshits zum Besten. Aber wer konnte die Zuschauer überzeugen und wurde "Christmas Dancing Star 2022"?

Wie immer machten die "Let's Dance"-Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) das Finale besonders spannend. Die fünf Paare um Lili Paul-Roncalli (24) und Massimo Sinató (42) oder Mathias Mester (36) mit Partnerin Renata Lusin (35) lieferten sich ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen, denn die Jury schien in dem Special besonders großzügig mit den Punkten zu sein. Aber am meisten konnten am Ende Rúrik Gíslason (34) und Malika Dzumaev sowohl die Juroren als auch die Zuschauer mit ihrer Performance überzeugen. Bei ihrem letzten Contemporary gab es sogar Standing Ovations. Der Gewinn geht an einen guten Zweck.

Die Weihnachtsshow war für Rúrik eine ganz besondere, denn er durfte zum ersten Mal vor Publikum tanzen. In seiner Staffel blieben die Zuschauerränge nämlich pandemiebedingt leer. Die Begeisterung der Fans überwältigten den Isländer somit regelrecht: "Das ist das Größte, wenn das Publikum aufsteht, wenn das Publikum einfach mit dir tanzt", freute er sich.

