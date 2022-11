Bei "Let's Dance" wird es festlich mit Weihnachtsspecial

Was für eine schöne Überraschung! Gegen Ende jedes Jahres wird nicht bloß gespannt aufs Christkind gewartet, sondern auch auf die neue Staffel von Let's Dance. Die gibt es allerdings erst im Frühling. Die Wartezeit soll für die Fans nun in beiden Fällen versüßt werden. Denn in einem festlichen Weihnachtsspecial soll dieses Jahr bei "Let's Dance" in die Feiertage getanzt werden!

RTL hat verkündet, dass es in diesem Jahr am 23. Dezember eine "Let's Dance"-Weihnachtsshow geben soll. Neben den altbekannten Juroren Motsi Mabuse (41), Jorge Gonzalez (55) und Joachim Llambi (58) kehren für das Special auch einige Tanzprofis mit ihren prominenten Schützlingen zurück. Um den Titel „Christmas Dancing Star“ werden kämpfen: Rúrik Gíslason (34) mit Malika Dzumaev, Lili Paul-Roncalli (24) mit Massimo Sinató (41), Rene Casselly (26) mit Kathrin Menzinger (34), Janin Ullmann (40) mit Zsolt Sándor Cseke (34) und Mathias Mester (36) mit Renata Lusin (35)!

Außerdem werden Ekaterina Leonova (35) und Bastian Bielendorfer (38) mit dabei sein! Die machen allerdings nicht bloß außer Konkurrenz die Tanzfläche unsicher, sondern werden auch Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) in ihrer Moderation unterstützen.

Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

Renata Lusin und Mathias Mester im "Let's Dance"-Finale

Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

