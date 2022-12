Dani Katzenberger feiert mit Jenny und Mama Iris Weihnachten

Familien-Reunion unterm Tannenbaum! Bei den Katzenbergers steht Familie immer im an erster Stelle, Daniela (36) und ihre Mama Iris Klein (55) sind ein Herz und eine Seele – doch zwischen der TV-Bekanntheit und ihrer Schwester Jennifer Frankhauser (30) sollen öfter mal die Fetzen fliegen. Zu Weihnachten ist das aber offenbar vergessen – die beiden verbrachten gemeinsam mit ihrer Mutter den Heiligabend! Davon teilte Mama Iris nun ein Bild mit ihren zwei Töchtern.

Von Zwist ist auf diesem Familienschnappschuss auf Instagram keine Spur: Einträchtig stehen Dani und Jenny rechts und links in den Armen ihrer Mama vor dem Tannenbaum. Dabei lächeln alle drei Frauen glücklich in die Kamera und die Töchter lassen sich von Iris sogar den Kopf tätscheln. "Wir wünschen euch eine liebevolle und besinnliche Weihnachtszeit mit all euren Liebsten", untertitelte die 55-Jährige die Bilder.

In ihrer Story nahm sie ihre Community auch noch bei den Feierlichkeiten bei Jenny mit. Zusammen mit den Partnern ihrer Töchter und deren Kinder Sophia Cordalis (7) sowie Baby Damian König war es natürlich sehr aufregend bei der Ex-Dschungelcamp-Gewinnerin – sogar der Weihnachtsmann schaute vorbei!

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Anzeige

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL2 Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de